Циципас опубликовал пост после победы над Рублёвым в финале турнира в Абу-Даби

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях. Игрок подвёл итоги выставочного турнира в Абу-даби, где ему удалось одержать победу. В финале Циципас одолел россиянина Андрея Рублёва — 6:2, 4:6, 6:2.

«Спасибо Абу-Даби за то, что создавали такую энергию на этой неделе. Хвала богатому арабскому культурному наследию, которое я очень люблю! И уверен, что есть потенциал, который может предложить этот регион в отношении крупных турниров», — написал греческий теннисист в социальных сетях.\

В матче за третье место уверенную победу одержал представитель Норвегии Каспер Рууд. Он в двух сетах расправился с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:4. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 250 тыс.