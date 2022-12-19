Шварцман: аргентинцев ждёт безумие на своей земле. Они навсегда останутся легендами

Аргентинский теннисист Диего Шварцман высказался о победе своей страны в финале чемпионата мира по футболу. «Альбиселесте» в финале переиграли Францию.

«Как вы убедите меня, что волшебства не существует? Я один из 47 миллионов, которые всегда будут благодарить этих ребят за счастье, которое они подарили нам сегодня. Мы долго искали эту радость. Какое безумие ждёт аргентинцев на своей земле. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем, кто в этом участвовал», — написал Шварцман в социальных сетях.

На 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.