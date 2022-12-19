Эванс: Джоковичу и Надалю за 30, но спорт меняется. Посмотрите на Месси и Жиру

27-я ракетка мира, британский теннисист Даниэль Эванс высказался об испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.

«Джокович только что получил подтверждение, что может поехать в Австралию, и он очень взволнован этим решение. Если вы посмотрите на то, как он закончил год, и на его рейтинг с учетом того, как мало он играл по сравнению с другими, он определенно является фаворитом Открытого чемпионата Австралии. Рафаэль Надаль, вероятно, второй фаворит.

Думаю, Новак по-прежнему считает себя лучшим, и его игра выглядит так же уверенно, как и прежде. Джоковичу и Рафе за тридцать, но спорт меняется. Вы посмотрите на Лионеля Месси в последние недели и на кого-то вроде Оливье Жиру. Тогда вспомните Энди Маррея и увидите то, что он делает с металлическим бедром. 35 действительно не такая уж большая цифра в наши дни», — приводит слова Эванса Eurosport.