«Хотелось бы играть так же на турнирах ATP». Циципас прокомментировал победу в Абу-даби

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас подвёл итоги выставочного турнира в Абу-даби (ОАЭ), в котором ему удалось одержать победу. В завершившемся вчера финальном матче греческий теннисист одолел россиянина Андрея Рублёва — 6:2, 4:6, 6:2.
«Было здорово. Я прекрасно чувствовал себя на корте. Намного лучше его покрывал. Подача работала очень стабильно, что сильно помогло. Знаю, что это выставочный турнир, и мне хотелось бы играть так же в Туре. Но, несмотря ни на что, я вижу много позитива и надеюсь продолжить в том же духе», — приводит слова Циципаса Ubitennis.
Выставочный турнир в Абу-Даби прошел с 16 по 18 декабря. Призовой фонд турнира составил $ 250 тыс. В матче за третье место уверенную победу одержал представитель Норвегии Каспер Рууд. Он в двух сетах расправился с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:4.
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