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Арина Соболенко рассказала, что хочет стать моделью после завершения теннисной карьеры

Арина Соболенко рассказала, что хочет стать моделью после завершения теннисной карьеры
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит рубрику «вопрос-ответ» в социальных сетях. Один из подписчиков поинтересовался, хотела бы спортсменка стать моделью.

«Хотела бы я стать моделью после завершения теннисной карьеры? Дааа», — ответила Соболенко.

Также пользователи предположили, сколько турниров «Большого шлема» удастся выиграть белоруске в новом сезоне.

«Считаю, вы выиграете два ТБШ в 2023. Что думаете?», — спросили Соболенко.

«Думать — не самое лучше моё качество», — написала теннисистка.

В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

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