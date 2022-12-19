Чемпион Уимблдона: уверен, Надаль никогда не принимал допинг, несмотря на его атлетизм

Чемпион Уимблдона в парном разряде француз Арно Клеман поделился мыслями о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» испанце Рафаэле Надале.

«Я никогда не задавал себе вопрос в отношении Рафаэля Надаля, особенно после последнего «Ролан Гаррос». Я говорю о вопросах, касающихся его лечения. Но уверен, ни в коем случае Рафаэль Надаль нкиогда не принимал допинг. У меня нет абсолютно никаких сомнений в этичности этого игрока.

Конечно, Надаль особенный с точки зрения физики или атлетизма. Но это не значит, что он принимает допинг. Вы должны быть осторожны с таким ярлыком. Мы также можем видеть игроков, которых поймали на допинге, и ты смотришь на них и думаешь: «Нет, не он, это странно», потому что они не обладают такими физическими данными, которые мы себе представляем для допингового парня», — приводит слова Клемана Tennis up to date.