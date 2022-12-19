Ольховский считает, что игру Рублёва в этом сезоне можно оценивать только положительно

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении российского теннисиста Андрея Рублёва в текущем сезоне.
«Я считаю, что игру Андрея Рублева в этом году можно оценивать только с положительной стороны. Может быть, у него были какие-то более высокие цели, но он показал хороший результат на Итоговом турнире ATP, и игра у него была хорошая. Может, отдельные матчи не получились, но сезон удался. Его команда знает, какие у Андрея есть недочёты и над чем нужно поработать, чтобы подниматься выше. Есть куда прогрессировать», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Андрей Рублёв на минувшей неделе провёл выставочный турнир, на котором дошёл до финала. В борьбе за титул он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу — 2:6. 6:4, 2:6.
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