Надаль проводит 900-ю неделю в топ-10. Рафаэль остаётся в десятке лучших с 2005 года

Победитель Открытого чемпионата Франции и Australian Open Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в десятке мирового рейтинга. Об этом сообщает Tennis.com. В 18 лет, 25 апреля 2005 года, испанский игрок попал в десятку мирового рейтинга и не вылетал из неё.
Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-10:
1. (900) Рафаэль Надаль — с 2005 по настоящее время.
2. (789) Джимми Коннорс — с 1973 по 1988.
3. (742) Роджер Федерер — с 2002 по 2016.
4. (619) Иван Лендл — с 1980 по 1992.
5. (565) Пит Сампрас — с 1990 по 2001 год.
Среди женщин подобным достижением может похвастаться только одна теннисистка: 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова входила в топ-10 1000 недель подряд.
Также отмечается, что серия Надаля не включает 22 недели, когда рейтинг ATP был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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