Надаль проводит 900-ю неделю в топ-10. Рафаэль остаётся в десятке лучших с 2005 года

Победитель Открытого чемпионата Франции и Australian Open Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в десятке мирового рейтинга. Об этом сообщает Tennis.com. В 18 лет, 25 апреля 2005 года, испанский игрок попал в десятку мирового рейтинга и не вылетал из неё.

Теннисисты с наибольшим количеством недель в топ-10:

1. (900) Рафаэль Надаль — с 2005 по настоящее время.

2. (789) Джимми Коннорс — с 1973 по 1988.

3. (742) Роджер Федерер — с 2002 по 2016.

4. (619) Иван Лендл — с 1980 по 1992.

5. (565) Пит Сампрас — с 1990 по 2001 год.

Среди женщин подобным достижением может похвастаться только одна теннисистка: 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова входила в топ-10 1000 недель подряд.

Также отмечается, что серия Надаля не включает 22 недели, когда рейтинг ATP был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.