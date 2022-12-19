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Вероника Кудерметова выложила солнечное фото из Флориды

Вероника Кудерметова выложила солнечное фото из Флориды
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Победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде, россиянка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала яркий снимок из отпуска в городе Флорида (США).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

В этом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. В финале, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

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