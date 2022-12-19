«Я был слишком самодоволен». Чорич — об ошибках после раннего дебюта в топ-30

26-я ракетка мира хорват Борна Чорич рассказал, с какими проблемами он столкнулся после попадания в молодом возрасте в число лучших, и о том, как с возрастом изменил подход к теннису.
«Когда я был №33 в мире и, вероятно, находился в своей лучшей форме в 18–19 лет, я с этим не справился. Я стал слишком… Думал, что будет гораздо легче. Я решил: хорошо, сейчас я в топ-30, в следующем году войду в топ-15, ещё через год — в топ-5, а потом стану №1 или окажусь в первой тройке. И стал меньше работать. Стал очень самодовольным.
Я не прогрессировал и эти три-четыре года, с 2015-го по 2019-й, оставался почти на одном уровне. Если посмотреть на меня в 18 и в 22, то я играл практически одинаково. И если посмотреть на мою игру в 24 и сейчас, то разница очень большая.
Наверное, просто потому, что я на три года застрял практически на одном месте, я понял, что мне нужно что-то менять, больше сосредоточиться на теннисе, больше изучать игру.
Я всегда усердно работал, но эти три года, на мой взгляд, были очень, очень важны, потому что можно было многое улучшить и не особо беспокоиться обо всём остальном, но я просто не прибавлял.
Я играл, чтобы играть, тренировался, чтобы тренироваться, но не работал над своими слабыми сторонами, не задумывался о причинах поражений. Я не был сосредоточен на теннисе.
Сейчас я всегда стараюсь понять, почему плохо сыграл. Если медленно двигался, то стараюсь понять почему. Если устал, то стараюсь понять почему, а потом, разумеется, скорректировать тренировки. Сейчас я гораздо больше внимания уделяю тренировкам и теннису, чем когда был моложе», — приводит слова Чорича Arab News.
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