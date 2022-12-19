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Ига Свёнтек уверенно обыграла Каролин Гарсию на выставочном командном турнире в Дубае

Ига Свёнтек уверенно обыграла Каролин Гарсию на выставочном командном турнире в Дубае
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала уверенную победу над четвёртым номером рейтинга француженкой Каролин Гарсией в рамках выставочного командного турнира в Дубае World Tennis League.

Свёнтек представляет команду Kites (Феликс Оже-Альяссим, Хольгер Руне, Эжени Бушар), а Гарсия – Eagles (Ник Кирьос, Бьянка Андрееску, Рохан Бопанна).

Встреча Свёнтек и Гарсии завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Иги. Продолжительность матча составила 1 час и 7 минут. Свёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Гарсии четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

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