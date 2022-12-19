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Соболенко предложили обратить внимание на мужчин из Италии. Арина отреагировала

Соболенко предложили обратить внимание на мужчин из Италии. Арина отреагировала
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях ответила на провокационное сообщение от болельщика на тему своей личной жизни.

Соболенко продолжительное время встречается с бывшим белорусским хоккеистом, а ныне ассистентом тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.

Соболенко проводила рубрику «Вопрос – ответ». «Попробуй итальянских мужчин», — написал белоруске один из пользователей. «Мой мужчина лучше любого другого», — ответила Арина.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.

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