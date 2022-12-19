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Оже-Альяссим обыграл Кирьоса в выставочном матче в Дубае

Оже-Альяссим обыграл Кирьоса в выставочном матче в Дубае
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Завершился выставочный матч между Феликсом Оже-Альяссимом и Ником Кирьосом в рамках турнира в Дубае. Победу одержал Оже-Альяссим.

Феликс выиграл первый сет со счётом 7:5, а второй — со счётом 6:3, одержав итоговую победу со счётом 2:0. Ранее Кирьос в паре с Андрееску одержал победу в матче с Руне и Бушар со счётом 2:0.

Кирьос располагается на 22-м месте в рейтинге ATP, а Оже-Альяссим — на шестом. В прошедшем сезоне Ник Кирьос выиграл открытый чемпионат Австралии вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом, а также дошёл до финала турнира в Уимблдоне и до четвертьфинала US Open. Оже-Альяссим в прошедшем сезоне дошёл до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

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