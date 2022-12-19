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Элина Свитолина показала, как проходит её семейная жизнь

Элина Свитолина показала, как проходит её семейная жизнь
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях подборку фото из своей семейной жизни.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

В середине октября Свитолина и её супруг – бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис – впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери «Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери
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