«Люблю больше, чем ты можешь представить!» Азаренко трогательно поздравила сына с 6-летием

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко трогательно поздравила сына Лео с днём рождения. Сегодня, 19 декабря, ему исполнилось шесть лет.
«С шестым днём рождения, Лео! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить! Ты так быстро растёшь… Продолжай сиять, малыш! Продолжай учиться и творить, я всегда буду рядом с тобой, подбадривая тебя так же, как и на твоих играх. Мы любим тебя», — подписала милые совместные фото с сыном Азаренко.
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
Теннисистка родила сына от своего тогдашнего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над ребёнком. Из-за этого Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.
- 19 декабря 2022
-
22:29
-
21:41
-
20:58
-
20:54
-
19:42
-
18:47
-
18:15
-
16:36
-
16:17
-
16:16
-
15:06
-
14:46
-
14:08
-
13:47
-
13:34
-
13:25
-
12:51
-
12:18
-
12:02
-
10:50
-
10:30
-
10:03
-
09:53
-
09:34
-
09:23
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:47
-
22:46
-
21:48
-
21:26
-
20:36
-
19:29
-
18:41