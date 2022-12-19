«Люблю больше, чем ты можешь представить!» Азаренко трогательно поздравила сына с 6-летием

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко трогательно поздравила сына Лео с днём рождения. Сегодня, 19 декабря, ему исполнилось шесть лет.

«С шестым днём рождения, Лео! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить! Ты так быстро растёшь… Продолжай сиять, малыш! Продолжай учиться и творить, я всегда буду рядом с тобой, подбадривая тебя так же, как и на твоих играх. Мы любим тебя», — подписала милые совместные фото с сыном Азаренко.

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Теннисистка родила сына от своего тогдашнего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над ребёнком. Из-за этого Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.