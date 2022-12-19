Касаткина: через 2 недели начинается новый сезон. Но перед этим я, конечно же, бахну пасты

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мыслями о грядущем старте сезона-2023.

«Ровно через неделю я улетаю в Австралию.

А через две недели уже начинается новый сезон, хотя ощущение, что только недавно я ела пасту на кортах в Техасе, готовясь с заключительному матчу (как оказалось) прошлого сезона. Не успела я и глазом моргнуть, как буквально через 14 дней мне снова нужно будет находить для себя нужные мысли для оптимального состояния при выходе на корт и для управления стрессом. Но перед этим я, конечно же, бахну пасты. С оливковым маслом, оливками и горкой пармезана. P.S. Время летит слишком быстро», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Australian Open — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января.