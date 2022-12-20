Новак Джокович — о ЧМ-2022: финал стал одним из лучших матчей, которые я когда-либо видел

Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. «Альбиселесте» в решающем матче переиграли Францию.



«Поздравляю Катар с организацией очень успешного чемпионата мира по футболу. Для меня было честью и привилегией присутствовать на финальной игре, ставшей одной из лучших футбольных матчей, которые я когда-либо видел. Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина», — написал Шварцман в социальных сетях.



На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.