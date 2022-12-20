Шамиль Тарпищев высказался о решении Аслана Карацева вернуться к Егору Яцюку
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение российского тениисиста Аслана Карацева возобновить сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцюком.
«Карацев правильно принял решение вернуться к белорусскому тренеру Яцюку, который вывел его в элиту. От него вообще не нужно было отказываться, потому что спад произошел из-за неразумного решения сменить тренера. Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам. Карацев — самый возрастной из наших ребят, и вернется ли он на свой прежний уровень, будет зависеть от тех физических кондиций, которая дала ему природа. Если физически будет выглядеть хорошо, то вполне может вернуться на прошлогодний уровень топ-15», — цитирует Тарпищева Sport24.
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