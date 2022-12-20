Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев высказался о решении Аслана Карацева вернуться к Егору Яцюку

Шамиль Тарпищев высказался о решении Аслана Карацева вернуться к Егору Яцюку
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение российского тениисиста Аслана Карацева возобновить сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцюком.

«Карацев правильно принял решение вернуться к белорусскому тренеру Яцюку, который вывел его в элиту. От него вообще не нужно было отказываться, потому что спад произошел из-за неразумного решения сменить тренера. Сейчас Аслан должен пойти вверх по результатам. Карацев — самый возрастной из наших ребят, и вернется ли он на свой прежний уровень, будет зависеть от тех физических кондиций, которая дала ему природа. Если физически будет выглядеть хорошо, то вполне может вернуться на прошлогодний уровень топ-15», — цитирует Тарпищева Sport24.

«Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту «Здоровье не даёт играть в полную силу». Карацев — о проблемах после прорыва в элиту
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022