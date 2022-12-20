«Австралийцы могут гордиться ей». Барти — о Томлянович
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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, австралийская теннисистка Эшли Барти высказалась об игре соотечественницы, Айлы Томлянович, в 2022 году.
«У неё был исключительный год, и она заслуживает ещё более высокого рейтинга, чем сейчас.
Она сыграла два больших четвертьфинала на «Шлемах» в этом году, показала исключительный теннис, и австралийцы могут очень гордиться ей», — сказала Барти в интервью Associated Press.
Напомним, в 2022 году 29-летняя Томлянович вышла в четвертьфинал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Австралийка закончила год на рекордном для себя 33-м месте рейтинга WTA и близка к тому, чтобы попасть в число сеяных на Australian Open — 2023.
Эшли Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, в 25 лет.
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