«Австралийцы могут гордиться ей». Барти — о Томлянович

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, австралийская теннисистка Эшли Барти высказалась об игре соотечественницы, Айлы Томлянович, в 2022 году.

«У неё был исключительный год, и она заслуживает ещё более высокого рейтинга, чем сейчас.

Она сыграла два больших четвертьфинала на «Шлемах» в этом году, показала исключительный теннис, и австралийцы могут очень гордиться ей», — сказала Барти в интервью Associated Press.

Напомним, в 2022 году 29-летняя Томлянович вышла в четвертьфинал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Австралийка закончила год на рекордном для себя 33-м месте рейтинга WTA и близка к тому, чтобы попасть в число сеяных на Australian Open — 2023.

Эшли Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, в 25 лет.