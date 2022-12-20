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Соболенко проиграла Рыбакиной на выставочном турнире в Дубае, взяв 1-й сет со счётом 6:0

Соболенко проиграла Рыбакиной на выставочном турнире в Дубае, взяв 1-й сет со счётом 6:0
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной в рамках группового этапа командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ).

Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:1, [10:6] в пользу Рыбакиной. Матч продлился 56 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Соболенко представляет команду «Фальконс», куда также вошли серб Новак Джокович, испанка Паула Бадоса и болгарин Григор Димитров. Рыбакина выступает за команду «Хокс», в состав которой вошли австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и россиянка Анастасия Павлюченкова.

Мировая теннисная лига. Группа
20 декабря 2022, вторник. 18:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0 6
0 		6 1 10
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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