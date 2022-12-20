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Александр Зверев обыграл Новака Джоковича на выставочном турнире в Дубае

Александр Зверев обыграл Новака Джоковича на выставочном турнире в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в рамках группового этапа командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу немца.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Отметим, что для Зверева это первая победа после травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Зверев своей победой помог команде «Хокс» одержать победу над «Фальконс» со счётом 35:27. Первых представляют австриец Доминик Тим, россиянка Анастасия Павлюченкова и казахстанка Елена Рыбакина, вторых – белоруска Арина Соболенко, болгарин Григор Димитров и испанка Паула Бадоса.

Мировая теннисная лига. Группа
20 декабря 2022, вторник. 20:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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