Александр Зверев обыграл Новака Джоковича на выставочном турнире в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в рамках группового этапа командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу немца.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

Отметим, что для Зверева это первая победа после травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Зверев своей победой помог команде «Хокс» одержать победу над «Фальконс» со счётом 35:27. Первых представляют австриец Доминик Тим, россиянка Анастасия Павлюченкова и казахстанка Елена Рыбакина, вторых – белоруска Арина Соболенко, болгарин Григор Димитров и испанка Паула Бадоса.