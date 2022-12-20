Беккер получит от СМИ более $ 530 тыс. за первое интервью после освобождения из тюрьмы

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер дал первое интервью после освобождения из британской тюрьмы немецкому телеканалу Sat TV, за что получит более $ 530 тыс., сообщает Daily Mail.
По информации издания, Беккер «открыто и честно» рассказал обо всём, с чем столкнулся в тюрьме, ведущему Стивену Гатьену.
Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.
- 20 декабря 2022
-
22:49
-
21:57
-
21:09
-
20:10
-
18:21
-
15:42
-
10:55
-
09:42
-
09:35
-
09:15
-
09:12
- 19 декабря 2022
-
22:58
-
22:29
-
21:41
-
20:58
-
20:54
-
19:42
-
18:47
-
18:15
-
16:36
-
16:17
-
16:16
-
15:06
-
14:46
-
14:08
-
13:47
-
13:34
-
13:25
-
12:51
-
12:18
-
12:02
-
10:50
-
10:30
-
10:03
-
09:53