«Она держит меня в тонусе». Каролина Возняцки тренируется на корте под руководством дочери

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях милое видео с дочерью Оливией. В кадре Возняцки тренируется на теннисном корте под руководством девочки, которая подаёт ей мячи.

«Она держит меня в тонусе», — подписала видео Возняцки.

Отметим, что 24 октября 2022 года Каролина стала мамой во второй раз. У неё родился сын Джеймс.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.