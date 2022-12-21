Зверев высказался о победе над Джоковичем, которая стала для него первой после возвращения

Олимпийский чемпион 2020 года, финалист US Open – 2021, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем в рамках группового этапа командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига».



Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу немца.



«Атмосфера была потрясающей, я соскучился по корту, я скучал по игре перед такой толпой, на этих аренах. Я знал, что должен был показать лучший теннис за последние семь месяцев, что не так уж сложно, но я счастлив одержать свою первую победу за долгое время», – цитирует немца The National News.

Отметим, что для Зверева это первая победа после травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Чемпион ОИ-2020 в мужском одиночном разряде на данный момент провёл лишь четыре матча после своего возвращения в тур.