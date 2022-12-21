Стали известны имена шести австралийцев, получивших уайлд-кард на Australian Open

Официальный сайт Australian Open назвал имена шести австралийских теннисистов получила специальное приглашение на первый в сезоне турнир «Большого шлема». Мэйджор пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.



Счастливыми обладателями уайлд-кардов стали Джейсон Кублер (107-я ракетка в рейтинге ATP), Алексей Попырин (120-я ракетка в рейтинге ATP), Ринки Хидзиката (164-я ракетка мира в рейтинге ATP), Оливия Гадеки (200-я ракетка мира в рейтинге WTA), Сторм Хантер (241-я ракетка мира в рейтинге WTA) и Талия Гибсон (342-я ракетка мира в рейтинге WTA). Из вышеупомянутых теннисистов лишь Попырин дважды пробивался в третий круг на Australian Open, тогда как другие игроки будут стремиться одержать свою первую в карьере победу на этом турнире.



Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии 2023 года объявили первых обладателей уайлд-кард. Ими стали французские теннисисты – 137-я ракетка мира, 18-летний Люка Ван Аш и 109-й номер рейтинга, 20-летняя Диан Парри. В основную сетку мэйджора специальное приглашение получила также 42-летняя Винус Уильямс, занимающая на данный момент лишь 1007-е место в женской мировой табели о рангах.



Американцы Бен Шелтон и Кэти Макнелли получили уайлд-кард от USTA.