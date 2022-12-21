Завершившая карьеру Андреа Петкович проведёт прощальный матч в Германии

35-летняя немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая завершила карьеру после Открытого чемпионата США, в июне проведёт прощальный матч на турнире в Бад-Хомбурге (Германия).

«Это прощание очень важно для меня, так как Бад-Хомбург находится всего в получасе езды от моего дома в Дармштадте. Это позволяет моей семье и друзьям приехать. Мне не терпится приехать в Бад-Хомбург, чтобы показать, что ещё есть в этой пожилой женщине», — приводит слова Петкович пресс-служба турнира.

Андреа Петкович является профессионалом с 2006 года. За карьеру она успела выиграть семь трофеев уровня WTA в одиночном разряде. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — девятая (в 2011 году). На старте Открытого чемпионата США 2022 года Андреа уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:4, 4:6.