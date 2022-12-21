Рафаэль Надаль: быть активным в течение ещё одного года — подарок

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что для него быть активным в течение ещё одного года — подарок.

«Мне придётся аккуратно входить в новый сезон, так как всегда есть сомнения насчёт того, как он сложится. У меня уже были неудачные старты в возрасте 20, 22 и 36 с половиной лет. Быть активным в течение ещё одного года —подарок. Я наслаждаюсь изо дня в день возможностью продолжать соревноваться», — приводит слова Надаля AS.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Надаль завершит в статусе второй ракетки мира.