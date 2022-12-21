«Отличная возможность разделить с ним момент». Бадоса — о выступлении вместе с Джоковичем
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13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала то, что выступает вместе с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем на командном турнире в Дубае.
«Мы прекрасно проводим время, получаем удовольствие, но в то же время соревнуемся. Для нас это отличная возможность разделить момент с Новаком, чему-то у него научиться», — приводит слова Бадосы The National.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
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