«Отличная возможность разделить с ним момент». Бадоса — о выступлении вместе с Джоковичем

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала то, что выступает вместе с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем на командном турнире в Дубае.

«Мы прекрасно проводим время, получаем удовольствие, но в то же время соревнуемся. Для нас это отличная возможность разделить момент с Новаком, чему-то у него научиться», — приводит слова Бадосы The National.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.