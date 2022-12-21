Карлос Алькарас — о целях на сезон: хочу выиграть второй «Большой шлем». Уимблдон подходит
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал свою главную цель на следующий год.
«Для меня это был сезон мечты. Так много больших титулов! Первый — это когда я выиграл турнир в Майами. Потом выиграл Барселону, Открытый чемпионат США, Мадрид. Затем я понял, что закончу год на первом месте. В следующем году я хочу большего. Хочу выиграть свой второй «Большой шлем», я бы сказал, что это цель на новый год. Уимблдон мне подходит», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.
На прошедшем выставочном турнире в Абу-Даби Алькарас потерпел два поражения – от Андрея Рублёва и Каспера Рууда. Он вернулся на корт после восстановления от травмы мышц живота, которая не позволила ему принять участие в Итоговом турнире ATP.
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