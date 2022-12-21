Карлос Алькарас — о целях на сезон: хочу выиграть второй «Большой шлем». Уимблдон подходит

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал свою главную цель на следующий год.

«Для меня это был сезон мечты. Так много больших титулов! Первый — это когда я выиграл турнир в Майами. Потом выиграл Барселону, Открытый чемпионат США, Мадрид. Затем я понял, что закончу год на первом месте. В следующем году я хочу большего. Хочу выиграть свой второй «Большой шлем», я бы сказал, что это цель на новый год. Уимблдон мне подходит», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

На прошедшем выставочном турнире в Абу-Даби Алькарас потерпел два поражения – от Андрея Рублёва и Каспера Рууда. Он вернулся на корт после восстановления от травмы мышц живота, которая не позволила ему принять участие в Итоговом турнире ATP.