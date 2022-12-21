Соболенко посетовала на необычный цвет корта после поражения от Рыбакиной

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в матче с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной в рамках группового этапа командного выставочного турнира «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ). Представительница Казахстана победила со счётом 0:6, 6:1, [10:6].

«На самом деле это был интересный опыт. Я пыталась понять, должны ли мы быть серьёзными или мы должны повеселиться и всё такое. Это был хороший опыт. На самом деле интересный цвет корта (оранжевый. — Прим. «Чемпионата»). Ты можешь видеть мяч, но ты должен быть очень сосредоточен, вот почему ты немного теряешь концентрацию, потому что пытаешься так пристально смотреть на мяч. Но было красиво и весело», — приводит слова Соболенко The National.