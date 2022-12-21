Ренне Стаббс не поддержала идею с экзотичным цветом корта на «Мировой теннисной лиге»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор австралийка Ренне Стаббс не одобрила цвет корта, на котором играют командный выставочный турнир «Мировая теннисная лига».

«Смотрю «Мировую теннисную лигу» и хочу знать, кто среди богов зелёной земли решил, что оранжевый — отличная идея для цвета теннисного корта!? Боже мой!!! Ты буквально не видишь мяч по телевизору!!!» — написала Стаббс в своих социальных сетях.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала своё мнение об оранжевых кортах: «На самом деле интересный цвет корта. Ты можешь видеть мяч, но ты должен быть очень сосредоточен, вот почему ты немного теряешь концентрацию, потому что пытаешься так пристально смотреть на мяч. Но было красиво и весело», — сказала Соболенко.