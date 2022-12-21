Елена Рыбакина стала лауреатом казахстанской премии в номинации «Прорыв года в спорте»

Чемпионка Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лауреатом премии «Алтын Адам» в номинации «Прорыв года в спорте». Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Рыбакина завершила сезон-2022 выступлением в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который прошёл в Глазго (Шотландия). Сборной Казахстана на групповой стадии удалось обыграть Великобританию со счётом 2:1, однако команда Испании им не покорилась. Сама Рыбакина уступила Пауле Бадосе со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

На счету 23-летней Елены Рыбакиной два трофея уровня WTA и победа на Уимблдонском турнире, где в финале она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Высшая строчка в мировом рейтинге — 12-я (17.01.2022).