Гарсия заявила о намерении победить на турнире «Большого шлема» в 2023 году

Чемпионка Итогового турнира WTA французская теннисистка Каролин Гарсия считает, что победа на Итоговом турнире WTA в ноябре обязывает её одержать победу на турнире «Большого шлема» в 2023 году.
«Облегчение ли это для меня (победа на Итоговом. — Прим. «Чемпионата»)? Я не знаю. И да и нет. Возможно, это как-то облегчает груз на моих плечах. Но в то же время это делает мечту и цель выиграть турниры «Большого шлема» ещё более конкретными, потому что обязывает стремиться к гораздо большему. Это спорт, это теннис. Достигнув чего-то, всегда хочется большего», — написала Гарсия в своей колонке Player's View на Eurosport.
В финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (штат Техас, США) Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
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