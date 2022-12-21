Гарсия заявила о намерении победить на турнире «Большого шлема» в 2023 году

Чемпионка Итогового турнира WTA французская теннисистка Каролин Гарсия считает, что победа на Итоговом турнире WTA в ноябре обязывает её одержать победу на турнире «Большого шлема» в 2023 году.

«Облегчение ли это для меня (победа на Итоговом. — Прим. «Чемпионата»)? Я не знаю. И да и нет. Возможно, это как-то облегчает груз на моих плечах. Но в то же время это делает мечту и цель выиграть турниры «Большого шлема» ещё более конкретными, потому что обязывает стремиться к гораздо большему. Это спорт, это теннис. Достигнув чего-то, всегда хочется большего», — написала Гарсия в своей колонке Player's View на Eurosport.

В финале Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте (штат Техас, США) Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.