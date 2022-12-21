Даррен Кэхилл с нетерпением ждёт возвращения Бориса Беккера в теннис

Известный теннисный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси, Энди Марреем и Симоной Халеп, отреагировал на освобождение бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера из тюрьмы, заявив, что ждёт его возвращения в теннис.
«Я с нетерпением жду момента, когда смогу приветствовать Бориса в теннисе. Как тренера, комментатора, наставника, советника, всё, что он захочет. Я уверен, что спорт и люди в нём встретят его с распростёртыми объятиями. Мы все желаем ему всего хорошего», — написал Даррен Кэхилл в своих социальных сетях.
Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. Ранее, в декабре, легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы.
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