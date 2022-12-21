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Свитолина: в теннисе ничего не было сделано по отношению к спортсменам из РФ и Беларуси

Свитолина: в теннисе ничего не было сделано по отношению к спортсменам из РФ и Беларуси
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина считает, что в теннисе ничего не было сделано по отношению к спортсменам из России и Беларуси в связи с ситуацией на Украине.

«В теннисе ничего не было сделано по отношению к спортсменам, представляющим Россию и Беларусь. Я и мои соотечественники обсуждали эту ситуацию с ATP и WTA. Отстранение от Уимблдона? Другие турниры не будут делать то же самое, потому что боятся санкций. Англия всегда оказывала огромную помощь украинскому народу, и очень грустно видеть наложенные на них санкции со стороны ATP», — приводит слова Свитолиной Reuters.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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