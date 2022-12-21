Беккер рассказал, как тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не пустили навестить его в тюрьме

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, вспоминая время, проведённое в лондонской тюрьме, рассказал, как однажды его хотел навестить главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Мы хорошие друзья, и я назвал его имя ответственным людям в тюрьме, но потом они вернулись и сказали, что не разрешат ему приехать, так как он слишком известен и они беспокоятся о его безопасности», — сказал Беккер в интервью немецкому телеканалу Sat TV.
Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.
- 21 декабря 2022
-
15:16
-
14:56
-
14:38
-
13:54
-
13:01
-
12:43
-
12:01
-
11:12
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:28
-
09:15
-
07:14
-
06:10
-
00:57
- 20 декабря 2022
-
23:26
-
22:49
-
21:57
-
21:09
-
20:10
-
18:21
-
15:42
-
10:55
-
09:42
-
09:35
-
09:15
-
09:12
- 19 декабря 2022
-
22:58
-
22:29
-
21:41
-
20:58
-
20:54
-
19:42