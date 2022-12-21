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Беккер рассказал, как тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не пустили навестить его в тюрьме

Беккер рассказал, как тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не пустили навестить его в тюрьме
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, вспоминая время, проведённое в лондонской тюрьме, рассказал, как однажды его хотел навестить главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Мы хорошие друзья, и я назвал его имя ответственным людям в тюрьме, но потом они вернулись и сказали, что не разрешат ему приехать, так как он слишком известен и они беспокоятся о его безопасности», — сказал Беккер в интервью немецкому телеканалу Sat TV.

Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.

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