Гарсия обыграла Бадосу и сравняла счёт в матче «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге

Матч команд «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), продолжила женская одиночная встреча. Француженка Каролин Гарсия, выступающая за «Иглз», в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.
Ранее болгарин Григор Димитров и белоруска Арина Соболенко, выступающие за «Фэлконс», обыграли представителей «Иглз», индийца Рохана Бопанну и канадку Бьянку Андрееску, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 10:7. Благодаря победе Гарсии счёт в матче сравнялся – 1-1. И теперь победитель определится в мужском одиночном разряде, в котором встретятся Димитров и австралиец Ник Кирьос.
Напомним, накануне «Фэлконс» встречался с «Хоукс» и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.
- 21 декабря 2022
-
20:26
-
20:15
-
19:39
-
15:16
-
14:56
-
14:38
-
13:54
-
13:01
-
12:43
-
12:01
-
11:12
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:28
-
09:15
-
07:14
-
06:10
-
00:57
- 20 декабря 2022
-
23:26
-
22:49
-
21:57
-
21:09
-
20:10
-
18:21
-
15:42
-
10:55
-
09:42
-
09:35
-
09:15
-
09:12
- 19 декабря 2022
-
22:58
-
22:29
-
21:41