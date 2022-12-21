Гарсия обыграла Бадосу и сравняла счёт в матче «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге

Матч команд «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), продолжила женская одиночная встреча. Француженка Каролин Гарсия, выступающая за «Иглз», в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.

Ранее болгарин Григор Димитров и белоруска Арина Соболенко, выступающие за «Фэлконс», обыграли представителей «Иглз», индийца Рохана Бопанну и канадку Бьянку Андрееску, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 10:7. Благодаря победе Гарсии счёт в матче сравнялся – 1-1. И теперь победитель определится в мужском одиночном разряде, в котором встретятся Димитров и австралиец Ник Кирьос.

Напомним, накануне «Фэлконс» встречался с «Хоукс» и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.