Соболенко высказалась о возможном недопуске белорусов и россиян к Уимблдону в 2023 году

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала мнение о ситуации с потенциальным недопуском игроков из России и Беларуси к Уимблдону в грядущем сезоне. В 2022 году спортсмены из вышеупомянутых стран не смогли принять участие в турнире.
«Я думаю, что у меня нет никакого контроля над этой ситуацией. Я просто сижу и жду решения. И что бы ни случилось, случится.
Если они собираются запретить нам играть ещё и в следующем году, ладно, неважно, я повеселюсь дома в Майами, проведу некоторое время со своей семьёй и проведу ещё одну предсезонную подготовку. Что бы они ни решили, это их решение. Меня не волнует Уимблдон.
Я действительно надеюсь, что они будут немного более открыты к нам. Но, как показал прошлый год, они на самом деле не очень рады белорусам и россиянам на своём турнире», — приводит слова Соболенко AFP.
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