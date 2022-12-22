Рууд: я знаю, что есть шанс, что я больше никогда не окажусь в финале ТБШ

Третья ракетка мира, норвежец Каспер Рууд оценил свои шансы вновь пробиться в финал турнира «Большого шлема». В 2022 году норвежец впервые в карьере сыграл в решающих матчах на «Ролан Гаррос» и US Open, однако в обоих случаях терпел поражение от Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса соответственно.
«Шансы на то, что игрок станет первой ракеткой мира, не очень высоки, и шансы на то, что игрок выиграет турнир «Большого шлема в своей карьере», также не очень велики. Но в этом году я был близок к этому, и это даёт мне большую мотивацию работать ещё усерднее. Надеюсь, это будет ещё одно развлечение, посмотрим, что получится потом.
Но я также знаю, что есть шанс, что я больше никогда не окажусь в финал мэйджора. Так что давайте посмотрим. Я имею в виду, что собираюсь продолжать усердно работать и посмотреть, как все пойдет», — цитирует Рууда Eurosport.
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