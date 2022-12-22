Надаль — о своих результатах в 2022 году: два титула ТБШ нелегко выигрывать каждый сезон

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что удовлетворён результатами, которые он показал в минувшем сезоне.
«Я думаю, что год в целом был очень хорошим на профессиональном уровне. Два титула «Большого шлема» нелегко завоёвывать каждый год, и поэтому я удовлетворён результатами. Это правда, что у меня были некоторые травмы в начале и в середине года, которые помешали мне участвовать в других турнирах и удерживали меня дома дольше, чем хотелось бы», – цитирует 36-летнего испанца Esquire.
В этом сезоне Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Также «король грунта» взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. Теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, однако проиграл две из трёх встреч в группе и покинул турнир.
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