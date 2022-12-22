«Рублеттини воссоединились». Рублёв выложил совместное фото с Берреттини
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Россиянин Андрей Рублёв выложил новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как тренируется с итальянским игроком Маттео Берреттини.
«Рублеттини воссоединились», — написали оба игрока в социальных сетях.
В этом сезоне Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Однако российский теннисист не смог пройти в главный матч соревнований, в двух сетах уступив представителю Норвегии Касперу Рууду. На стадии группового этапа Андрей Рублёв одолел соотечественника Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса, но проиграл сербу Новаку Джоковичу.
Помимо $ 1 086 600 призовых, Рублёв заработал 400 рейтинговых очков. Российский теннисист завершил сезон на восьмом месте мирового рейтинга.
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