Чесноков: Медведев хорошо играл в этом году. На Итоговом только он боролся с Джоковичем

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне.
«В целом Даниил очень хорошо играл в этом году. Он в течение большого времени для российского тенниса был на первой строчке мирового рейтинга, это невероятное достижение, закончил год в десятке, и это тоже очень хороший результат. Единственное, было очень обидное поражение от Надаля в Австралии, когда титул был уже практически выигран. Потом у него были травмы, и они подорвали его уверенность.
Потом он вроде начал набирать форму, вышел в финалы нескольких турниров на траве, но организаторы Уимблдона запретили участвовать нашим игрокам на турнире, у него был шанс если не выиграть, то пройти очень далеко. На Итоговом турнире он был единственным, кто навязал серьёзную борьбу Новаку Джоковичу, этот матч был словно финал», — сказал Чесноков ТАСС.
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