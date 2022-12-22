Кирьос рассказал, как отнёсся к снятию Джоковича с матча в Мировой теннисной лиге

Финалист Уимблдона австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о снятии Новака Джоковича с их матча в Мировой теннисной лиге.

«Конечно, я очень ждал матча с Новаком после финала Уимблдона и всего прочего, хотел выйти и с ним повеселиться. Но он должен заботиться о своём организме, и понятно, что ему предстоят важные несколько месяцев, ожидания высокие, поэтому я не удивился отказу, если он не чувствовал себя на 100%.



Но Григор – мой хороший приятель, было здорово выйти на корт и снова немного потрудиться. Физически я с каждым днём чувствую себя немного лучше. Я провёл два тяжёлых одиночных матча, чувствовал себя хорошо, отыграл без каких-либо проблем, так что это плюс», — приводит слова Кирьоса The National News.