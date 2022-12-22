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Маннарино: Рафа Надаль — инопланетянин

Маннарино: Рафа Надаль — инопланетянин
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Французский теннисист Адриан Маннарино высказался по поводу второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Прошло десять лет с тех пор, как нам сказали, что Рафе осталось играть шесть месяцев, что его колени не годятся для спорта, что его ноги не смогут выдерживать больше награзку. А потом этот парень, десять лет спустя, бегает везде, выигрывает «Большие шлемы». Этот парень — инопланетянин», — приводит слова Маннарино Tennis World USA.

В этом сезоне Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Также «король грунта» взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. Теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, однако проиграл две из трёх встреч в группе и покинул турнир.

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