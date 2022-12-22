Надаль высказался о целях на сезон и возможном завершении карьеры

Вторая ракетка мира и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о целях на сезон и о том, задумывается ли он о приближающемся конце спортивной карьеры, а также прокомментировал своё участие со сборной Испании в грядущем Кубке Дэвиса и назначение Давида Феррера капитаном национальной команды.
«Я всегда отвечаю спокойно. Не знаю, что может случиться завтра, но знаю, что по-прежнему рад заниматься эти делом. С нетерпением жду начала нового сезона. Потом физическая форма, настрой и результаты будут решающими факторами. Мне нравится соревноваться. Люди думают, что я одержим победами — но нет, я одержим соревнованием.
Что касается Кубка Дэвиса, то прежде всего нужно поблагодарить Серхи Бругеру, который привёл нас к отличным результатам. Теперь наступает новая эпоха с Давидом. Мы многое пережили вместе. Что касается Кубка Дэвиса, я понимаю, что у меня осталось немного вариантов. При идеальном раскладе хотел бы сыграть в последний раз и попрощаться, но есть календарь, и я не знаю, что будет дальше. То, что мы играем в Испании, обладая очень цельной командой, дополнительно мотивирует. Я всегда был мотивирован играть за страну, но годы идут…
Мои цели будут определяться уровнем и теннисной формой. Моя цель – быть конкурентоспособным везде, где я играю. Я выборочно выступаю уже много лет. Иногда потому, что вынужден, а иногда потому, что мы понимаем, что это правильный путь. Несмотря на травмы, я продолжаю играть в том возрасте, в котором, как сам думал, уже закончу», – цитирует 36-летнего испанца издание Cadenaser.
Напомним, в этом сезоне Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос». Также «король грунта» взял титулы на турнирах в Акапулько (Мексика) и Мельбурне. Теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, однако проиграл две из трёх встреч в группе и покинул турнир.
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