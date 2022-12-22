Рыбакина и Зверев выиграли парный матч на выставочном турнире в Дубае

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла второй матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит на кортах Дубая (ОАЭ). В паре с олимпийским чемпионом 2020 немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5.



Казахстанка и немец во время встречи исполнили восемь подач навылет и совершили четыре двойные ошибки. Также Елена и Александр выиграли четыре очка и три гейма подряд. Общая продолжительность игры составилы один час и 23 минуты.

Напомним, в первом матче турнира представительница Казахстана обыграла пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

На выставочном турнире в Дубае Рыбакина выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.