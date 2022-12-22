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Рыбакина и Зверев выиграли парный матч на выставочном турнире в Дубае

Рыбакина и Зверев выиграли парный матч на выставочном турнире в Дубае
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Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла второй матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит на кортах Дубая (ОАЭ). В паре с олимпийским чемпионом 2020 немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5.

Казахстанка и немец во время встречи исполнили восемь подач навылет и совершили четыре двойные ошибки. Также Елена и Александр выиграли четыре очка и три гейма подряд. Общая продолжительность игры составилы один час и 23 минуты.

Напомним, в первом матче турнира представительница Казахстана обыграла пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

На выставочном турнире в Дубае Рыбакина выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.

Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2022, четверг. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Саня Мирза
Индия
Саня Мирза
Ф. Оже-Альяссим С. Мирза
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 5
7 		3 1 10
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Зверев Е. Рыбакина
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