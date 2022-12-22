Новак Джокович: Месси всегда был скромным — это служит прекрасным примером
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович заявил, что восхищается нападающим сборной Аргентины и французского клуба «ПСЖ» Лионелем Месси, а также объяснил, почему тот является примером для подражания.
«Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно же, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, большая часть людей в этом мире впечатлена его достижениями и тем, что ему удалось сделать.
Он всегда был скромным, приземлённым парнем, которого не портил его успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на кумира снизу вверх. Они хотят быть похожими на него», — приводит слова сербского теннисиста Tennis.com.
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