Новак Джокович: Месси всегда был скромным — это служит прекрасным примером

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович заявил, что восхищается нападающим сборной Аргентины и французского клуба «ПСЖ» Лионелем Месси, а также объяснил, почему тот является примером для подражания.

«Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно же, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, большая часть людей в этом мире впечатлена его достижениями и тем, что ему удалось сделать.



Он всегда был скромным, приземлённым парнем, которого не портил его успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на кумира снизу вверх. Они хотят быть похожими на него», — приводит слова сербского теннисиста Tennis.com.