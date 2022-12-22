Наоми Осака — самая высокооплачиваемая спортсменка 2022 года по версии Forbes

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes, сообщается на официальном сайте издания.

Осака уже третий год подряд возглавляет данный рейтинг. По оценке Forbes, за 2022 год японская теннисистка заработала $ 51,1 млн, из которых $50 млн получила по коммерческим контрактам, а $ 1,1 млн — в виде призовых.



Всего в топ-25 лидеров вошли 12 теннисисток, семь гольфисток, две футболистки и представительницы других видов спорта. На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая в 2022 году $ 41,3 млн. Замкнула тройку лидеров американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая за прошедший календарный год $ 20,1 млн.