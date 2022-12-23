Теннисистка Казионова: Федерация Украины не приветствует общение с россиянами

Бывший член юниорской сборной России, на данный момент 327-я ракетка мира и один из авторов YouTube-канала «Теннис без названия» Екатерина Казионова рассказала, как украинцы относятся к россиянам в туре.



«Изменилось ли отношение? Если честно, ни разу не сталкивалась за этот год. Я не особо общаюсь с теннисистками из Украины, так как и до этого ни с кем не разговаривала. Теннисисты из других стран как общались, так и общаются — можем перекинуться парой фраз. Да, достаточно сложная ситуация, но многие поддерживают россиян: нам также сложно. Ко мне лично никаких претензий не было.



Федерация тенниса Украины не очень приветствует общение теннисистов с россиянами. Мальчикам, кто попал на видео во влоге, — очень много хейта прилетело. Отказываются ли от общения украинские теннисисты? Да, есть, например, теннисисты, кто негативно относится, кто говорит, что нельзя нас допускать до турниров. Есть, кто претензии имеет, но в жизни не показывает: как общались, так и общаются. Понимают, что теннисисты ничего особенного не могут сделать. Насчёт теннисисток ничего не могу сказать. Видела ли я на турнирах ITF, что украинки не пожимают руки? Да, видела несколько случаев. Но даже после февраля я ни разу не играла с украинкой», — сказала Екатерина Казионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Полное интервью с Екатериной Казионовой на «Чемпионате» читайте в ближайшее время