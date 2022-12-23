«Авиабилеты выросли раз в пять». Казионова — о проблемах с финансами из-за санкций

Бывший член юниорской сборной России, на данный момент 327-я ракетка мира и один из авторов YouTube-канала «Теннис без названия» Екатерина Казионова высказалась о росте цен из-за санкций.
«Думаю, поднялись цены на всё именно в России: экипировка, инвентарь, авиабилеты, возможно, раз в пять выросли по всем направлениям. Если раньше тренировочная база была в Москве, то сейчас нерезонно мотаться между странами, приходится уезжать на длительный срок на серию турниров и быть там одной без тренера, что не очень хорошо сказывается на форме, но тогда хоть можно оставаться в обойме рейтинга.
Игроки ITF на проживании экономят — договариваются о совместном. За неделю турнира тратим € 500. Призовые зависят от круга. Если не считать билеты, то чаще ты в плюсе. Но если брать транспорт… Внутри Европы, конечно, перелёты и поезда не такие дорогие. Тогда даже где-то зарабатываешь. Зачем играю, если часто в минусе? Если бы у меня была цель заработать, другим бы занималась. Либо этим же, но ушла в тренерскую область и не ездила. У меня цель и мечта: через трудности стать топ-игроком и играть уже на крупных турнирах. Знаю, что могу этого добиться», — сказала № 327 WTA Екатерина Казионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Екатериной Казионовой на «Чемпионате» читайте в ближайшее время
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